Прошла встреча руководства Общества с молодыми специалистами.

На прошлой неделе прошла встреча молодых специалистов с высшим образованием, пополнивших в этом году ряды большой семьи шинников, с руководством предприятия, представителями профсоюзного комитета и общественных объединений.
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