«Затишье перед выборами»: к чему готовится оппозиция после признания связанных с Навальным организаций экстремистскими

Команда Алексея Навального переходит на новый формат агитационной деятельности. Как сообщил RT источник, близкий к Фонду борьбы с коррупцией*, признанные в России экстремистскими организации планируется закрыть, штат сотрудников расформировать.
Команда Алексея Навального переходит на новый формат агитационной деятельности. Как сообщил RT источник, близкий к Фонду борьбы с коррупцией*, признанные в России экстремистскими организации планируется закрыть, штат сотрудников расформировать.
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