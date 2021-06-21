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«Затишье перед выборами»: к чему готовится оппозиция после признания связанных с Навальным организаций экстремистскими

«Затишье перед выборами»: к чему готовится оппозиция после признания связанных с Навальным организаций экстремистскими

Команда Алексея Навального переходит на новый формат агитационной деятельности. Как сообщил RT источник, близкий к Фонду борьбы с коррупцией*, признанные в России экстремистскими организации планируется закрыть, штат сотрудников расформировать.

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