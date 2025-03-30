Пенсионеры узнали размер своих пенсий за апрель и обомлели

Пенсионеры рассказали о своих впечатлениях от своих пенсионных выплатах второй весенний месяц. Многим пенсии за апрель уже начали поступать, и полученные суммы приятно удивили пожилых граждан, сообщает PRIMPRESS.
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