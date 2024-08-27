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Капитана затонувшей суперъяхты с миллионерами заподозрили в непредумышленном убийстве

Капитана затонувшей суперъяхты с миллионерами заподозрили в непредумышленном убийстве

Капитан роскошной яхты, затонувшей во время шторма у берегов Сицилии на прошлой неделе, в результате чего погибли британский технический магнат Майк Линч и еще шесть человек, привлечен к уголовной ответственности по обвинению в непредумышленном убийстве и кораблекрушении, сообщают итальянские СМИ.

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