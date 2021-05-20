Клерк купил себе дом вместе с яхтой в Марбелье…

Неудачная импровизация Дмитрия Пескова о зарубежной недвижимости чиновников вызвала только скептическую усмешку Андрей Захарченко На фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС) Материал комментируют: Константин Калачев В конце апреля в своем последнем Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин подчеркнул: Россия ни с кем из участников международных отношений не хочет сжигать мосты, но организаторы любых провокаций, угрожающих ее безопасности, пожалеют так, как никогда не жалели.