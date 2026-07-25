Вспоминаем кортежи Путина во время его визитов в Омск за последние годы. В ролике используются видео из личного архива и канала «Омск Путеводитель».
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Вспоминаем кортежи Путина во время его визитов в Омск за последние годы. В ролике используются видео из личного архива и канала «Омск Путеводитель».
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