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Царьград

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Трамп ведет переговоры с 9 странами о приеме депортируемых мигрантов

Трамп ведет переговоры с 9 странами о приеме депортируемых мигрантов

Администрация Трампа ведет переговоры с Африкой, Азией и Европой о приеме депортируемых мигрантов. Пытаясь достичь соглашений, США предлагают финансовые и политические выгоды.

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