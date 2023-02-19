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За сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск в ДНР пострадал один ребенок

За сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск в ДНР пострадал один ребенок

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в воскресенье, 19 февраля, сообщил, что за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ ранения получил один ребенок.

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