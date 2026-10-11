Депутат Гаврилов: будущую страховую пенсию можно увеличить, продолжая работать

Россияне могут заранее позаботиться об увеличении размера будущей пенсии по старости. Для этого нужно получать официальную зарплату, работать после достижения пенсионного возраста и жить в регионе с высокими надбавками, сообщил RT депутат Госдумы Сергей Гаврилов.