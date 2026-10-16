⚽️ В Крыму стартует новый проект «Спортивная лига СПО» для студентов Как рассказал председатель Комиссии по вопросам общественной безопасности и общественному контролю Общественной палаты РК Николай Горбунов, коллеги из профильной комиссии приложили большие усилия для реализации инициативы.
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