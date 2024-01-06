В Амурском объединении ВВО прошла историческая викторина

Военнослужащим были представлены тестовые задания, в которых они ответили на вопросы, связанные с историческими событиями того времени, военной географией, фамилиями героев войны, известными операциями Красной армии.
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