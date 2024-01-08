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Какие проблемы с кожей могут возникнуть из-за сухого и холодного воздуха зимой

Какие проблемы с кожей могут возникнуть из-за сухого и холодного воздуха зимой

<!–Категория: –> Сухая кожа? Сухие волосы? Потрескавшиеся губы? Да, зима не делает нашу кожу нежной и совершенной — сухость кожи неизбежна зимой, и, если за ней не ухаживать, состояние кожи может ухудшиться, что может привести к таким заболеваниям, как экзема, псориаз, обветривание, обморожение и холодовая крапивница.

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