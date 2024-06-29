Лунный календарь здоровья на июнь 2024 года

Благоприятные для здоровья дни в июне 2024 года по лунному календарю: влияние фаз Луны. Здоровье – это одна из самых главных ценностей для каждого человека, которой даже в современном мире часто уделяется недостаточно внимания.
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