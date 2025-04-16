WSJ: США предложат торговым партнерам снижение пошлин в обмен на изоляцию Китая

Белый дом собирается провести переговоры с более чем 70 государствами Администрация Соединенных Штатов в ходе переговоров с другими государствами планирует добиться от торговых партнеров обязательств по экономической изоляции Китая в обмен на снижение пошлин, которые были введены Белым домом, передает издание Wall Street Journal.
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