WSJ: США предложат торговым партнерам снижение пошлин в обмен на изоляцию Китая

Белый дом собирается провести переговоры с более чем 70 государствами Администрация Соединенных Штатов в ходе переговоров с другими государствами планирует добиться от торговых партнеров обязательств по экономической изоляции Китая в обмен на снижение пошлин, которые были введены Белым домом, передает издание Wall Street Journal.