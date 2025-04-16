Священник Конюхов объяснил религиозный смысл Чистого четверга

Сегодня, 17 апреля, христиане встречают один из самых важных дней Страстной недели — Чистый четверг. Он наполнен глубоким духовным смыслом и многовековыми традициями, которые соблюдают верующие по всему миру.
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