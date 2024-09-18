Юристы-мошенники обманывают стариков и родственников участников СВО в Алтайском крае

В 2024 году омбудсмену Алтайского края поступило пять жалоб на недобросовестных юристов, однако основной период их активности еще впереди В 2024 году уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Антону Васильеву пришло пять жалоб от жертв юристов-мошенников.