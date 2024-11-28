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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Riot готова заплатить до 100 тысяч долларов за поиск уязвимостей в античите в Valo...

Riot готова заплатить до 100 тысяч долларов за поиск уязвимостей в античите в Valo...

Riot готова заплатить до 100 тысяч долларов за поиск уязвимостей в античите в Valorant и League of LegendsРазработчики из студии Riot Games настолько уверены в своём античите Vanguard, действующем в League of Legends и Valorant, что готовы предложить за поиск уязвимостей системы до $100 тысяч.

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