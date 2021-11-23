Мэрия не разрешила «Вектору» строить многоквартирники рядом с Красной мечетью

Департамент архитектуры и градостроительства не выдал компании ООО «Вектор» разрешение на строительство трех многоквартирных жилых домов по улице Трифонова, 18, рядом с Красной мечетью.
Популярные статьи
- Бурятский депутат Госдумы от КПРФ назвал законопроекты о QR-кодах антиконституционным. В Томске прошли пикеты
- «Теперь все, к чему он прикасается, становится иностранным агентом»: Минюст внес «Иркутский союз библиофилов» в реестр «иноагентов»
- Директор мусорного регоператора получил 4 года колонии по делу о мошенничестве
Свежие комментарии