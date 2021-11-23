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Мэрия не разрешила «Вектору» строить многоквартирники рядом с Красной мечетью

Мэрия не разрешила «Вектору» строить многоквартирники рядом с Красной мечетью

Департамент архитектуры и градостроительства не выдал компании ООО «Вектор» разрешение на строительство трех многоквартирных жилых домов по улице Трифонова, 18, рядом с Красной мечетью.

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