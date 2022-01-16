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Теннисиста Новака Джоковича депортируют из Австралии

Теннисиста Новака Джоковича депортируют из Австралии

Действующий победитель Australian Open теннисист Новак Джокович будет депортирован из Австралии. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщил глава Федерального суда Австралии Джеймс Оллсоп в ходе объявления решения, транслировавшегося на YouTube.

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