Теннисиста Новака Джоковича депортируют из Австралии

Действующий победитель Australian Open теннисист Новак Джокович будет депортирован из Австралии. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщил глава Федерального суда Австралии Джеймс Оллсоп в ходе объявления решения, транслировавшегося на YouTube.
Действующий победитель Australian Open теннисист Новак Джокович будет депортирован из Австралии. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщил глава Федерального суда Австралии Джеймс Оллсоп в ходе объявления решения, транслировавшегося на YouTube.
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