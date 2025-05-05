Россиянам предсказали увеличение зарплат в полтора раза

Среднемесячная номинальная зарплата россиян в ближайшие четыре года вырастет на 51,15 процента. Увеличение доходов граждан почти в полтора раза предсказали в Минэкономразвития, сообщает газета «Ведомости».
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