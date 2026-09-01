Нападение на фельдшера, поджог квартиры и убийство заложницы: новости 1 сентября

"112" Неадекватный прихожанин напал с лопатой на фельдшера и был застрелен прохожим-спасителем у столичного храма, экс-владелец квартиры после выхода из тюрьмы терроризирует соседей, поджигая дверь в свое бывшее жилье в Москве, а сахалинец взял в заложники возлюбленную и расправился с ней.
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