Нападение на фельдшера, поджог квартиры и убийство заложницы: новости 1 сентября

"112" Неадекватный прихожанин напал с лопатой на фельдшера и был застрелен прохожим-спасителем у столичного храма, экс-владелец квартиры после выхода из тюрьмы терроризирует соседей, поджигая дверь в свое бывшее жилье в Москве, а сахалинец взял в заложники возлюбленную и расправился с ней.