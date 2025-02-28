"Он – живой труп". Зеленский боится возвращаться в Киев. Самолёт рискует не долететь

И.о. президента Украины Владимир Зеленский боится возвращаться в Киев. Инсайдеры сообщают, что после скандала в Белом доме спецслужбы США более на гарантируют его безопасности, а самолёт киевского политика рискует не долететь до места назначения.
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