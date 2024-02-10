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Шольц на встрече с Байденом раскритиковал интервью Путина

Шольц на встрече с Байденом раскритиковал интервью Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц всказался об интервью президента России Владимира Путина, которое он дал журналисту Такеру Карлсону.

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Комментарии
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Олег Самойлов
А кто-то ожидал от этого штольца восторженных отзывов об интервью?
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17 час.
MS
Mikhail Stepanov
Жалкая лысая залупа! Его в Германии ненавидят - уничтожил мощную экономически развитую страну за предельно короткий срок!
Ответить
15 час.
Александр Корякин
Дурилка картонная
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14 час.

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