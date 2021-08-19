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РФ планирует эвакуационный спецрейс в Кабул до конца августа

РФ планирует эвакуационный спецрейс в Кабул до конца августа

В 20-х числах августа Россия собирается направить в афганскую столицу эвакуационный спецборт для вывоза в Москву части сотрудников дипмиссии, а также этнических афганцев — граждан России и обладателей разрешений на проживание в нашей стране.

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