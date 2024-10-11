США хотят перекрыть доходы Ирана, оплачивающие ядерную программу — Блинкен

Прекращения потока доходов Ирана, из которых финансируется ядерная программа и разработка ракет, добиваются Соединенные Штаты, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 11 октября, сообщает пресс-служба Госдепа США.
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