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Воронежские новости

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Воронежский «Факел» рассматривает трёх кандидатов на пост главного тренера

Воронежский «Факел» рассматривает трёх кандидатов на пост главного тренера

Марцел Личка запросил зарплату 2,2 млн рублей в месяц и бонус 20 млн рублей за сохранение прописки в РПЛ.

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