Украинец затребовал от США наглый "подарок": Сотни тысяч долларов безвозмездно

Перебравшийся в США украинец считает, что ему должны выдать 330 тысяч долларов.Некий украинский беженец по имени Сергей переехал в США и тут же попросил выделить ему 330 тысяч долларов на открытие пекарни и кофейни.
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