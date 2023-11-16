Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 003 подписчика

Украинец затребовал от США наглый "подарок": Сотни тысяч долларов безвозмездно

Украинец затребовал от США наглый "подарок": Сотни тысяч долларов безвозмездно

Перебравшийся в США украинец считает, что ему должны выдать 330 тысяч долларов.Некий украинский беженец по имени Сергей переехал в США и тут же попросил выделить ему 330 тысяч долларов на открытие пекарни и кофейни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх