Ванилла SU
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Ванилла SU

254 подписчика

Как тени в саду рассказывают о времени и погоде

Как тени в саду рассказывают о времени и погоде

Природа общается с нами непрерывно — через звуки, краски, ароматы и прикосновения. Это целый оркестр ощущений, в котором у каждого инструмента своя партия.

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