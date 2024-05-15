Reuters раскрыла объемы добычи BTC в Сальвадоре на геотермальной ферме

Президент Сальвадора воплотил “вулканические обещания “ на практике. Построенная на государственные деньги и частные инвестиции геотермальная электростанция, принесла стране 354 миллионов долларов США, начиная с 2021 года.
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