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Регионы России

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ЕС потратил €90 млрд на энергоресурсы из-за кризиса в Ормузском проливе

ЕС потратил €90 млрд на энергоресурсы из-за кризиса в Ормузском проливе

Европейский союз потратил дополнительные 90 миллиардов евро на импорт ископаемого топлива с начала конфликта в Ормузском проливе и его закрытия, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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