Кровь почти 4 тысяч новорожденных в Карелии исследовали на наследственные заболевания

Неонатальный скрининг, нередко именуемый «тест пяточка», делается в родильном доме. У новорождённого берётся несколько капель крови из пятки на специальный тест-бланк, который направляется в специализированную лабораторию для проведения исследования.
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