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Компакт-диски вернулись в моду, но производителям проигрывателей не хватает приводов

Компакт-диски вернулись в моду, но производителям проигрывателей не хватает приводов

Naim убрала CD-привод из дорогой аудиосистемы из-за проблем с компонентами Возрождение интереса к компакт-дискам столкнулось с неожиданной проблемой: производителям Hi-Fi-техники становится все сложнее находить оптические механизмы для CD- и SACD-проигрывателей.

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