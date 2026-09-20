Компакт-диски вернулись в моду, но производителям проигрывателей не хватает приводов

Naim убрала CD-привод из дорогой аудиосистемы из-за проблем с компонентами Возрождение интереса к компакт-дискам столкнулось с неожиданной проблемой: производителям Hi-Fi-техники становится все сложнее находить оптические механизмы для CD- и SACD-проигрывателей.