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Володин направил в профильный комитет законопроект о ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между РФ и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества

Володин направил в профильный комитет законопроект о ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между РФ и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект о ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества.

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