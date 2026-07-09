Володин направил в профильный комитет законопроект о ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между РФ и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект о ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества.
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