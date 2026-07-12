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Агент Головина о возможном трансфере хавбека в «Спартак»: «Подобный бред не комментирую. Это неправда»

Александр Клюев , агент полузащитника «Монако»  Александра Головина , прокомментировал информацию об интересе « Спартака » к его клиенту.

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