Миллионер объявил о падении бизнеса на $1 млрд в Британии и пропал

Основатель британской финтех-компании Stenn Technologies, занимающейся разработкой программного обеспечения, Грег Карповски исчез после того, как уведомил сотрудников о банкротстве фирмы, пишет агентство Bloomberg.
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