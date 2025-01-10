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Миллионер объявил о падении бизнеса на $1 млрд в Британии и пропал

Миллионер объявил о падении бизнеса на $1 млрд в Британии и пропал

Основатель британской финтех-компании Stenn Technologies, занимающейся разработкой программного обеспечения, Грег Карповски исчез после того, как уведомил сотрудников о банкротстве фирмы, пишет агентство Bloomberg.

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