Текущая фаза спецоперации: оценка военкора Российский военный корреспондент Александр Сладков в своём Telegram-канале прокомментировал текущее положение дел в… Александр Сладков о ситуации в зоне СВО: «Прорывов нет, но идёт методичное “стачивание” противника» .