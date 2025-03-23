Текущая фаза спецоперации: оценка военкора Российский военный корреспондент Александр Сладков в своём Telegram-канале прокомментировал текущее положение дел в… Александр Сладков о ситуации в зоне СВО: «Прорывов нет, но идёт методичное “стачивание” противника» .
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