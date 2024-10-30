Глава ведомства поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту совершения мигрантом преступления в отношении несовершеннолетней в Свердловской области

Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по обвинению гражданина Узбекистана в совершении действий сексуального характера в отношении малолетней и незаконном проникновении в жилище (ст.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии