L’Indépendant: Франция начнет интервенцию на Украину при наступлении РФ на Киев

Виктор Карачанский Ну почему Наполмакрон получается, новый, не учит историю. И вообще, хватит уже глотать говно от наших "партнёров" должно быть априори,выступил , направил войска на Россию, должен лишиться государственности. Вот после нападения Наполеона, надо было Францию нах, чтобы небыло больше никакойв будущем проблем небыло

М Макс Смотрю я на мИкрона, и не его соплеменников во власти! Историю не учат, не в курсе чем Наполеон и Адольф закончили. Да и биологию не учат! Поэтому у них столько ЛГБТешников. А через ..опу ничего хорошего не выходит.