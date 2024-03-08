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L’Indépendant: Франция начнет интервенцию на Украину при наступлении РФ на Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с лидерами парламентских партий назвал условия, при которых войска страны начнут интервенцию на Украину.

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Комментарии
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Виктор Карачанский
Ну почему Наполмакрон получается, новый, не учит историю. И вообще, хватит уже глотать говно от наших &quot;партнёров&quot; должно быть априори,выступил , направил войска  на Россию, должен лишиться государственности. Вот после нападения Наполеона, надо было Францию нах, чтобы небыло  больше никакойв будущем проблем небыло
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1 д.
М
Макс
Смотрю я на мИкрона, и не его соплеменников во власти! Историю не учат, не в курсе чем Наполеон и Адольф закончили. Да и биологию не учат! Поэтому у них столько ЛГБТешников. А через ..опу ничего хорошего не выходит.
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1 д.
Олег Карагулин
Франция- не наша территория. Несколько залпов ТЯО и пусть Европа сама пожинает плоды &quot;Наполеона&quot;.
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1 д.

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