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TRENDYMEN

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Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    А что, удочка была металлическая?Молния ударила ры...
  • Элеонора Коган
    Зачем же продавать такого Друга? Дура она неумытая.А котик милый!!!!Кота из Одинцово ...
  • Serg
    Да лавры "бравого солдата Швейка" до сих пор покоя не дают. Правда тот больше по собачкам был... Но и кот подойдет.Кота из Одинцово ...

Кота из Одинцово продают за 200 миллионов рублей: что такого он умеет

Кота из Одинцово продают за 200 миллионов рублей: что такого он умеет

В Одинцове выставили на продажу кота, который заслуживает настоящей короны. Этот пушистый аристократ, как уверяет продавец, поможет новому владельцу справиться со всеми тяготами жизни.

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Комментарии
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Maxim
Раз такой - дорогой товар, должна быть Спецификация, с параметрами - по орхидометру /тестикулометру...
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16 час.
S
Serg
Да лавры &quot;бравого солдата Швейка&quot; до сих пор покоя не дают. Правда тот больше по собачкам был... Но и кот подойдет.
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14 час.
Элеонора Коган
Зачем же продавать такого Друга? Дура она неумытая.А котик милый!!!!
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13 час.

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