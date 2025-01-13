В Одинцове выставили на продажу кота, который заслуживает настоящей короны. Этот пушистый аристократ, как уверяет продавец, поможет новому владельцу справиться со всеми тяготами жизни.
Кота из Одинцово продают за 200 миллионов рублей: что такого он умеет
Комментарии
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Maxim
Раз такой - дорогой товар, должна быть Спецификация, с параметрами - по орхидометру /тестикулометру...
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16 час.
S
Serg
Да лавры "бравого солдата Швейка" до сих пор покоя не дают. Правда тот больше по собачкам был... Но и кот подойдет.
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14 час.
Элеонора Коган
Зачем же продавать такого Друга? Дура она неумытая.А котик милый!!!!
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13 час.
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