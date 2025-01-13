Кота из Одинцово продают за 200 миллионов рублей: что такого он умеет

Раз такой - дорогой товар, должна быть Спецификация, с параметрами - по орхидометру /тестикулометру...

S

Serg

Да лавры "бравого солдата Швейка" до сих пор покоя не дают. Правда тот больше по собачкам был... Но и кот подойдет.