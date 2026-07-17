WTA и World Tennis выявили более 12 тысяч оскорбительных сообщений в адрес теннисисток за 2025-й

WTA и World Tennis опубликовали второй ежегодный отчет о борьбе с оскорблениями в теннисе. За 2025-й система Threat Matrix проанализировала более 1,2 миллиона публикаций и комментариев в социальных сетях.
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