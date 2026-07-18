Украинские олигархи тихо сидели в России - ждали исхода. А теперь идут к нам во власть? Как отметил общественный деятель Дмитрий Василец, отсутствие помощи русской армии и попыток в медийном поле провести разъяснительную работу с соотечественниками говорит о том, что украинский олигархат - он больше проНАТОвский, нежели про народ.
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