Анатол Плугару: «Госпожа президент, верните орден Макрону!»

Анатол Плугару, депутат первого парламента Республики Молдова, бывший председатель КГБ и бывший министр национальной безопасности, прокомментировал последние события, касающиеся внешней политики президента Майи Санду.
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