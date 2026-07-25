Командир САУ «Мста-С» Лобацкий отметил слаженную работу артиллеристов в зоне СВО

Командир орудия самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» 120-й артбригады группировки войск «Центр» Станислав Лобацкий в беседе с ИС «Вести» рассказал о работе артиллеристов этого подразделения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии