Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Командир САУ «Мста-С» Лобацкий отметил слаженную работу артиллеристов в зоне СВО

Командир САУ «Мста-С» Лобацкий отметил слаженную работу артиллеристов в зоне СВО

Командир орудия самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» 120-й артбригады группировки войск «Центр» Станислав Лобацкий в беседе с ИС «Вести» рассказал о работе артиллеристов этого подразделения.

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