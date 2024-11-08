Калужская область вошла в ТОП-20 регионов по доступу к жилью для 2-детных семей

Специалисты составили рейтинг российских регионов по доступности аренды 2-комнатного жилья для семей с двумя детьми в 2024 годуСпециалисты составили рейтинг российских регионов по доступности аренды 2-комнатного жилья для семей с двумя детьми в 2024 году.
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