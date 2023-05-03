Япония и Франция подпишут соглашение о совместной разработке нового типа атомных реакторов

Токио и Париж планируют заключить новое соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики. Помимо прочего договор будет включать положения о совместной разработке революционных моделей реакторов, говорится в материале издания Sankei Shimbun.
Токио и Париж планируют заключить новое соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики. Помимо прочего договор будет включать положения о совместной разработке революционных моделей реакторов, говорится в материале издания Sankei Shimbun.
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