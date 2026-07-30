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Стало известно, какие категории россиян могут рассчитывать на две пенсии сразу

Стало известно, какие категории россиян могут рассчитывать на две пенсии сразу

Право на двойные выплаты возникает только при соблюдении ряда условий, включая особый статус или специфику трудового стажа Некоторые категории граждан имеют право на получение двух государственных пенсий одновременно.

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