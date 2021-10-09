Спорт-Экспресс

201 455 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    А что, кто то сомневался, зачем же смотреть в глаза тех, кого нагло обманули, если можно просто запретить приезд и сд...Российских гимнас...
  • Игорь Афанасьев
    У Пономарева видимо в очке взыграло.Ветеран ЦСКА: «Сп...
  • Дормидонт Тритатулькин
    А кто же тебя кормит ? Вон "репа" какая в кадр ели вмещается, пошёл бы в поле пахать или железную дорогу строить а ...Боец UFC Фахретди...

ЦСКА поздравил Витинью с днем рождения

ЦСКА поздравил Витинью с днем рождения

Форвард «Фламенго» Витинью 9 октября отмечает день рождения. Бразильцу исполнилось 28 лет. «Поздравляем с днем рождения чемпиона России и двукратного обладателя Суперкубка России в составе ЦСКА Витинью!» — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх