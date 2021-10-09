ЦСКА поздравил Витинью с днем рождения

Форвард «Фламенго» Витинью 9 октября отмечает день рождения. Бразильцу исполнилось 28 лет. «Поздравляем с днем рождения чемпиона России и двукратного обладателя Суперкубка России в составе ЦСКА Витинью!» — говорится в сообщении клуба в Twitter.