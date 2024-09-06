Даниил Квят не попал в Супер Формулу из-за санкций

LamborghiniБывший гонщик Формулы 1 Даниил Квят, который стал заводским гонщиком Lamborghini и в качестве представителя Lamborghini Squadra Corse выступает в чемпионате мира по марафонским гонкам FIA WEC, не смог принять участие в японском чемпионате Супер Формула из-за антироссийских санкций, которые поддерживает в том числи и Страна восходящего солнца.