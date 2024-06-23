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Будет вкусно

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  • Виктория Лаврентьева
    Артистично,вкусно,весело и чертовски вкусно,молодец!!Икра заморская ин...
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Икра заморская инымъ манеромъ

Икра заморская инымъ манеромъ

Икра заморская, баклажанная. Берем:3 средних баклажана (не взвесила. Сантиметров по 20 они были длиной)3 болгарских перца, лучше красных, чем мясистее, тем вкуснее, но это как повезет1 большой помидор или 2 средних, желательно поспелееМаленькая луковка, грамм на 100 (луковку взвесила)Чеснок - 3-4 зубцаЗелень (укроп), оливковое масло, соль, сахар, перец - по вкусу.

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Комментарии
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Виктория Лаврентьева
Артистично,вкусно,весело и чертовски вкусно,молодец!!
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