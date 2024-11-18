Помещающийся буквально на ладони условно одноплатный ПК, позволяющий играть в Cyberpunk 2077. Малыш NexT-SBC построен на Ryzen 7 7840HS

Одноплатные компьютеры обычно основаны на каких-то слабых однокристальных системах Arm, иногда на маломощных мобильных CPU, а вот NexT-SBC — это намного более производительное решение, которое подойдёт даже для игр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии